Bielsa lascia il Leeds dopo lo 0-4 col Tottenham: pronto Marsch al suo posto

Una sconfitta pesantissima, l'ennesima di un campionato fin qui fallimentare. E ora, un terremoto sportivo che in molti si erano attesi. Marcelo Bielsa e il Leeds United si separano. Dopo tre anni e 8 mesi, l'avventura del Loco all'Elland Road, in attesa dell'ufficialità da parte del club, sta per concludersi.

A riferirlo è TalkSPORT, secondo cui la decisione di separarsi è consensuale. Decisivo il roboante 4-0 interno subito oggi pomeriggio dal Tottenham (a segno anche l'ex bianconero Dejan Kulusevski), che lascia i Whites al sedicesimo posto della classifica di Premier League, con appena due lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione occupata dal Burnley.

Pessimi i risultati recenti del Leeds, che non conquista la vittoria da metà gennaio (3-2 in casa del West Ham). Da quel momento, Raphinha e compagni hanno racimolato appena un punto in 6 giornate, perdendo per 6-0 contro il Liverpool e, appunto, per 4-0 contro il Tottenham.

Sempre secondo TalkSPORT, la dirigenza del Leeds ha già scelto il nome del sostituto di Bielsa: si tratta dello statunitense Jesse Marsch, che ha iniziato l'attuale stagione sulla panchina del Lipsia, prima di essere esonerato ad annata in corso e sostituito da Domenico Tedesco.

Bielsa si appresta dunque a lasciare il Leeds dopo averlo riportato in Premier League nella stagione 2019/20, e poi dopo averlo salvato la stagione successiva. Beniamino della tifoseria locale, anche lui è stato tradito dai risultati.