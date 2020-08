Bielorussia, Shkurin si rifiuta di giocare: "Dovrà prima dimettersi Lukashenko"

L'attaccante del Cska Mosca e della Bielorussia Ilya Shkurin prende posizione: "Mi rifiuto di scendere in campo finchè Lukashenko sarà al potere".

Le furiose proteste in Bielorussia toccano anche il mondo del calcio: dopo l'arresto dell'attaccante del Bate Borisov Saroka un altro giocatore si schiera apertamente contro il presidente Lukashenko, rieletto tra mille polemiche proprio nei giorni scorsi.

L'attaccante del Cska Mosca e della Bielorussia Ilya Shkurin ha infatti preso una durissima posizione contro i vertici del paese, rifiutandosi categoricamente di scendere in campo con la maglia della Nazionale.

Questo il suo messaggio sul proprio profilo 'Instagram', dove lancia un attacco diretto al presidente Lukashenko:

"Mi rifiuto di rappresentare gli interessi della selezione finché il regime di Lukashenko sarà al potere. Lunga vita alla Bielorussia".

Una grave perdita per la nazionale bielorussa: Shkurin era stato infatti il miglior attaccante del campionato con 19 reti e a soli 21 anni era stato convocato per le partite della Uefa contro Albania e Kazakistan in programma a settembre.

La Federazione ha risposto con una nota ufficiale senza fare riferimento allo stesso Shkurin, specificando però come lo sport debba restare immune da situazioni politiche, religiose e razziali riguardanti il paese.