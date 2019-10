Bielorussia-Olanda dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

La rimonta nell'ultimo match ha ridato speranza all'Olanda, ora sfida alla Bielorussia: le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

, e tutte a quota dodici in classifica. C'è grande indecisione nel girone C, valido per le qualificazioni all'Europeo 2020. Dopo la rimonta sull' del Nord, l' Olanda ha piena fiducia in sè stessa per poter tornare a confrontarsi in una grande competizione.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Di fronte all'Olanda nel prossimo turno ci sarà la Bielorussia , già sicura di non poter approdare all'Europeo. Non per questo però la squadra di Kriushenko stenderà un tappeto rosso alal Nazionale di Koeman: tra le mura amiche, vuole dare una grande soddisfazione ai propri tifosi dopo una fase di qualificazione deludente.

L'Irlanda del Nord tornerà in campo solamente a novembre, con Olanda e Germania pronte a staccare gli isolani in classifica: attualmente il team tedesco ha una gara in meno ed è dunque la favorita per approdare al torneo che si svolgerà in varie città continentali il prossimo anno.

Tutto su Bielorussia-Olanda : le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming .

BIELORUSSIA-OLANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita : Bielorussia-Olanda

• Data : 13 ottobre 2019

• Orario : 18:00

• Canale TV : -

• Streaming : -

ORARIO BIELORUSSIA-OLANDA

La gara tra Bielorussia e Olanda si giocherà alla Borisov Arena di Barysaŭ, Bielorussia, domenica 13 ottobre 2019. Calcio d'inizio alle 18 ora italiana

Bielorussia-Olanda non verrà tramessa in a meno di sorprese dell'ultimo minuto: per ora nessuna programmazione Sky, Rai o Mediaset.

Non essendo ancora stata annunciata una copertura televisiva per Bielorussia-Olanda, non c'è fin qui nemmeno una possibilità con Sky Go e Rai Play.

BIELORUSSIA (4-1-4-1): Gutor; Matvejchik, Martynovich, Politevich, Polyakov; Maevskiy; Savitskiy, Yablonski, Dragun, Stasevich; Skavysh.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Roon, De Jong; Bergwijn, Malen, Babel.