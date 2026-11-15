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UEFA Nations League C
team-logoBielorussia
Stadion Illovsky Rudolf
team-logoAlbania
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Con il contributo di

Bielorussia-Albania in diretta oggi: Dove vedere la partita in TV e streaming?

Bielorussia vs Albania
Bielorussia
Albania
UEFA Nations League C

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta oggi Bielorussia-Albania, sfida della Lega C di UEFA Nations League.

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Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League C - Game Week 6
Stadion Illovsky Rudolf

Bielorussia e Albania si affrontano allo Stadion Illovsky Rudolf di Budapest in una partita della Lega C di UEFA Nations League che può incidere sulla classifica del Gruppo 1.

L'Albania arriva da capolista del girone, forte del primo posto in classifica e di un buon momento di forma in vista di questa trasferta. La squadra di Rolando Maran ha vinto le ultime due partite di Nations League, compreso il 2-0 contro la Finlandia del 12 novembre.

La Bielorussia di Viktor Goncharenko è seconda nel girone e arriva a sua volta in buona forma. Ha vinto quattro delle ultime cinque partite nella competizione, con l'unica sconfitta subita contro l'Albania nella prima parte del torneo.

Il precedente, disputato a settembre, si è chiuso 2-0 per l'Albania, un risultato che dà alla squadra di Maran un vantaggio psicologico in vista della rivincita. La Bielorussia vorrà ribaltare quell'esito in casa.

La squadra di Goncharenko ha mostrato continuità in questa edizione della Nations League, battendo due volte San Marino e la Finlandia e subendo appena un goal nelle ultime tre partite. Con il pubblico di casa dalla sua parte, avrà fiducia nelle proprie possibilità.

Per l'Albania, un risultato positivo consoliderebbe il primato e le permetterebbe di mantenere il controllo della corsa alla promozione. La squadra di Maran ha dimostrato di saper ottenere risultati anche lontano da Tirana.

Formazioni Bielorussia - Albania

4-2-3-1
Bielorussia crest
Bielorussia
BIE
Formazione
Albania crest
Albania
ALB
4-3-3
F. LapoukhovF. LapoukhovZ. VolkovZ. Volkovteam-logoR. Begunovteam-logoK. Gomanovteam-logoK. PecheninA. ShumanskiyA. Shumanskiyteam-logoA. Kontsevoyteam-logoA. LukashovM. EbongM. Ebongteam-logoA. Selyavateam-logoG. BarkovskyE. BerishaE. BerishaE. HysajE. HysajB. DjimsitiB. DjimsitiM. MitajM. MitajA. IsmajliA. IsmajliK. AsllaniK. AsllaniJ. ShehuJ. ShehuS. PiliosS. PiliosR. ManajR. ManajA. HoxhaA. Hoxhateam-logoQ. Laci
Albania crest
Albania
ALB
4-2-3-1
Bielorussia

Formazione titolare

Albania

Panchina

Allenatore

  • V. Goncharenko
  • R. Maran

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