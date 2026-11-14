Come vedere Bielorussia-Albania con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 15 nov 2026 - 12:00 Stadion Illovsky Rudolf

Bielorussia e Albania si affrontano allo Stadion Illovsky Rudolf di Budapest in una partita della Lega C di UEFA Nations League che può avere conseguenze importanti sulla classifica del Gruppo 1.

L’Albania arriva a questa trasferta da capolista del girone, forte dei recenti risultati. La squadra di Rolando Maran ha vinto le ultime due partite di Nations League, compresa quella per 2-0 contro la Finlandia del 12 novembre.

La Bielorussia di Viktor Goncharenko è seconda nel girone e attraversa a sua volta un buon momento. Ha vinto quattro delle ultime cinque partite nella competizione: l’unica sconfitta è arrivata contro l’Albania nella fase precedente della competizione.

Quel precedente, disputato a settembre, si è concluso 2-0 per l’Albania, un risultato che dà alla squadra di Maran un vantaggio psicologico in vista della rivincita. La Bielorussia vorrà ribaltare l’esito sul proprio campo.

La squadra di Goncharenko è stata costante in questa edizione della Nations League: ha battuto due volte San Marino e ha vinto contro la Finlandia, subendo appena un goal nelle ultime tre partite. Con il sostegno del pubblico di casa, avrà fiducia nelle proprie possibilità.

Per l’Albania, un risultato positivo rafforzerebbe il primato e le permetterebbe di mantenere la promozione nelle proprie mani. La squadra di Maran ha dimostrato di saper ottenere risultati anche lontano da Tirana.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Bielorussia-Albania in diretta, compresi i canali TV, le informazioni sullo streaming e l’orario d’inizio.

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