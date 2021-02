Biagianti dal calcio alla Serie A di futsal: "Me ne sto innamorando"

Dopo una vita passata al Catania tra A, B e C, Biagianti ha esordito nella massima serie di calcio a cinque: "Non conoscevo bene neanche le regole".

I tifosi del Catania lo conoscono al menadito, ma anche gli avversari degli etnei in Serie A hanno imparato il suo nome e il suo cognome perfettamente. Marco Biagianti ha legato la sua carriera al club siciliano, ritirandosi dal calcio proprio con tale maglia nel 2020.

Tredici anni con il Catania, con una parentesi biennale al Livorno nel mezzo, e dunque l'addio da calciatore professionista, vista l'impossibilità di continuare con il club con cui è più legato. La sua delusione è arrivata a Enrico Musumeci, numero uno della Meta Catania, che milita nella Serie A di futsal.

La compagine di calcio a cinque ha così chiesto a Biagianti di unirsi a loro, con gli allenamenti iniziati lo scorso autunno. Lo scorso 9 febbraio l'ex centrocampista di Pro Vasto e Chieti ha fatto il suo esordio nella Serie A di futsal, inserito dal tecnico Samperi dopo quattro mesi:

"Quando ho iniziato non conoscevo bene neanche tutte le regole. Come ho messo il piede in campo per la prima volta ho capito che sarebbe stata dura. Sono rimasto sorpreso da quanto si lavora, probabilmente più di quanto facessimo fra i professionisti nel calcio a 11. Il futsal richiede intensità e concentrazione costanti, è una sfida che mi dà grande carica".

A 36 anni Biagianti ha deciso di provarci, a costo di brutte figure:

"Ci volevano coraggio e un pizzico di follia per fare questa scelta, ma nella vita bisogna esserlo. Il percorso che mi ha portato all’esordio è stato tutt’altro che semplice. Altre volte mi sentivo già pronto per esordire, ma ho avuto qualche acciacco fisico che mi ha rallentato. Mi porto dietro un trascorso di infortuni che devo gestire: la diversa superficie del campo, più dura rispetto all’erba, non mi aiuta. Difficoltà ne ho avute anche nel capire il gioco, ma in questo lo staff tecnico, la società e i compagni sono stati importanti: non mi hanno mai fatto sentire un peso, dandomi una forza in più per provare a migliorarmi".

Nel 2007, contro la Roma, Biagianti esordiva con la maglia del Catania, in Serie A. Quattordici anni dopo, la prima gara con il Meta contro il CDM, ringraziato dal classe 1984 sui social. Nel suo post ha commentato in maniera felice anche il compagno Carmelo Musumeci, il capitano:

"Mi confronto tanto con lui, parliamo tanto e abbiamo molte cose in comune. Lui è un grande campione, un giocatore della Nazionale, è fortissimo. Non è l’unico tifoso del Catania qui alla Meta, mi fa piacere essere un esempio, ma sono loro a esserlo per me. Sono io a chiedere consigli sul gioco, sui movimenti, sugli schemi".

Dopo l'esordio, ora la strada è in discesa. Biagianti ha un pensiero per i suoi nuovi compagni, che secondo lui potrebbero far bene anche nel calcio:

"Una bella emozione, ci sono arrivato tramite un percorso lungo e pieno di ostacoli, non sempre è stato semplice andare avanti, ma mi ero prefissato questo obiettivo e ora voglio continuare su questa strada. Sono certo che sarebbe molto più facile per un giocatore di futsal adattarsi al calcio a 11 che il contrario. In squadra ho compagni fortissimi che, dopo un periodo di inserimento, potrebbero fare benissimo anche fra i professionisti sull’erba".

Biagianti ha fatto il percorso inverso, con quattro mesi di preparazione ed emozioni: