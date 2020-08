Biabiany riparte dalla terza divisione spagnola: firma con il San Fernando

Jonathan Biabiany approda in terza divisione spagnola, firmando con il San Fernando CD. L'anno scorso l'ultima avventura con il Trapani.

Jonathan Biabiany, dopo essere rimasto svincolato al termine della scorsa stagione passata in forza al Trapani, trova finalmente una nuova squadra. Si tratta del San Fernando, squadra di terza divisione spagnola.

🏆 Coppa

🏆 Mundial de Clubes

✅ +200 partidos en #SerieA



📌 | Jonathan Biabiany llega al #SanFernandoCD para poner su calidad y experiencia al servicio del nuevo proyecto azulino. ¡Bienvenido, @jlbiabiany!



▶️ | https://t.co/9U3VNDdjfn pic.twitter.com/TUEZVNiY3h — San Fernando CD (@SanFernando_CD) August 13, 2020

Il calciatore francese proverà a rilanciarsi in un contesto sicuramente nonn abituale a lui, visto che per anni è stato un protagonista della nostra , con le maglie di e .

Ma negli ultimi anni, tra Sparta Praga, Parma-bis e Trapani, la sua carriera a livello di prestazioni ha patito un netto calo. Adesso potrà rilanciarsi in , con l'obiettivo di approdare e di far qualificare il San Fernando in seconda divisione.