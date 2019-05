A Betlemme un campo in memoria di Astori: venerdì l’inaugurazione

Ci ha lasciati poco più di un anno fa, Davide Astori però in realtà continua ad essere tra di noi. Il capitano della , venuto a mancare il 4 marzo 2018 a seguito di un problema cardiaco, continua a vivere anche attraverso quelle opere benefiche che portano il suo nome.

Una delle più importanti vedrà la luce il 31 maggio. Venerdì prossimo infatti verrà inaugurato a Betlemme un campo di calcio a 5 che porterà proprio il nome di Davide Astori e che è stato finanziato da Fiorentina e , le due squadre che hanno rappresentato le parentesi più importanti della carriera del difensore.

L’inaugurazione avverrà alle ore 10,30, così come annunciato da un comunicato pubblicato dalla Lega sul suo sito ufficiale.

“Il campetto di calcio a 5 col prato in erba sintetica (con spogliatoi, luci e tribune) che sta entusiasmando i ragazzini di Betlemme, in Palestina, verrà inaugurato venerdì 31 maggio alle 10.30. Tutti i giovani, i bambini e le bambine di ogni origine e nazionalità, potranno giocarci nel nome di un campione dello sport italiano, Davide Astori, e nel segno di Assist For Peace, progetto internazionale che promuove il sogno dell’integrazione in Israele e Palestina. A rendere tutto questo possibile sono state due Società di Serie A, la Fiorentina (squadra di cui Davide era Capitano) e il Cagliari (dove Astori ha giocato per sei anni), che hanno finanziato il progetto”.