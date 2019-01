Betis-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Betis ospita il Real Madrid nella 19ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Betis di Quique Setién ospita il Real Madrid di Santiago Solari nella 19ª giornata della Liga. Gli andalusi sono sesti in classifica con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, i Blancos occupano la quinta posizione a quota 30 con un cammino di 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Fra i biancoverdi il centrocampista offensivo argentino Giovanni Lo Celso è il miglior marcatore con 4 goal in 15 presenze, Karim Benzema è invece il giocatore più prolifico delle Merengues con 7 reti in 18 partite giocate. Il Betis è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 gare, stesso andamento del Real Madrid.

QUANDO SI GIOCA BETIS-REAL MADRID

Betis-Real Madrid si giocherà domenica 13 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Benito Villamarín di Siviglia. Sarà il 105° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE BETIS-REAL MADRID IN TV E STREAMING

La partita Betis-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-REAL MADRID

Quique Setién avrà indisponibili per infortunio Sidnei e Kaptoum e quasi sicuramente Junior Firpo, in fase di recupero ma non ancora pronto. Out anche il giapponese Inui, impegnato con la sua Nazionale in Coppa d'Asia. Sanabria sarà il centravanti, con Lo Celso e Sanabria che si muoveranno alle sue spalle. A centrocampo William Carvalho e Guardado saranno i due interni, con Francis e Tello sulle ali. Davanti al portiere Pau Lopez la linea a tre difensiva sarà composta da Mandi, Bartra e Feddal.

Situazione d'emergenza per Solari, che avrà Lucas Vazquez squalificato e ben 5 titolari che daranno sicuramente forfait per infortunio: Bale, Asensio, Marcos Llorente, Kroos e il portiere Courtois. L'allenatore argentino confida nei recuperi di Mariano e Vinicius in attacco e sarà costretto a rivoluzionare la squadra dalla cintola in su. A metà campo spazio a Ceballos al posto di Kroos, davanti con Benzema dovrebbero essere Isco e Vinicius a completare il tridente.

BETIS (4-3-2-1): Pau Lopez; Mandi, Bartra, Feddal; Francis, William Carvalho, Guardado, Tello; Canales, Lo Celso; Sanabria.

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Ceballos; Isco, Benzema, Vinicius.