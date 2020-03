Betis-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Betis sfida in casa il Real Madrid nella 27ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida in trasferta il Betis di Rubi nella 28ª giornata della . I Blancos sono stati nuovamente scavalcati dal , vittorioso nell'anticipo, in vetta alla classifica, e occupano attualmente il secondo posto con 56 punti frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. Con una vittoria si riporterebbero da soli al comando. Gli andalusi si trovano invece al 3° posto a quota 47, con un cammino di 13 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

I Blancos sono in netto vantaggio nei 107 precedenti con i biancoverdi nella Liga, in virtù di un bilancio con 60 vittorie, 25 affermazioni del Betis e 20 pareggi. Nessun successo in particolare per gli andalusi negli ultimi 5 confronti casalinghi contro il Real Madrid, con un pareggio e 4 sconfitte, fra cui 3 di fila negli ultimi 3.

Le merengues hanno ottenuto 2 vittorie, fra cui quella molto importante nel Clasico nell'ultimo turno, un pareggio e una sconfitta contro il nelle ultime 4 giornate, mentre il Betis viene da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate.

Joaquín Sánchez, qualora scendesse in campo con i biancoverdi, eguaglierebbe con 543 presenze nella Liga Eusebio Sacristán al 3° posto assoluto fra i calciatori più presenti del massimo campionato spagnolo. Davanti a lui resterebbero soltanto Raúl González (550) e Andoni Zubizarreta (622).

Loren Morón è il miglior marcatore del Betis con 9 reti realizzate, mentre Karim Benzema è il giocatore più prolifico dei Blancos con un bottino di 13 goal all'attivo. Il centravanti francese, inoltre, ha segnato in 4 delle ultime 5 gare al Benito Villamarín nella Liga, anche se è rimasto a secco in quella più recente nel gennaio 2019. In questa pagina tutte le informazioni su Betis-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BETIS-REAL MADRID

Betis-Real Madrid si disputerà la sera di domenica 8 marzo 2020 nel palcoscenico dell'Estadio Benito Villamarín di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor José Luis González González, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 108° confronto fra le due formazioni nella Liga.

La sfida Betis-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il posticipo Betis-Real Madrid in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Rubi ha in dubbio solo Juanmi, per il resto avrà a disposizione l'intero organico. Davanti Fekir e Joaquín dovrebbero agire da esterni alti ai lati del centravanti Loren Morón nel tridente offensivo. A centrocampo Edgar farà il playmaker, mentre Canales e Carles Aleñá si candidano come mezzali. In difesa, davanti all'estremo difensore Joel Robles, Mandi e Bartra saranno i due centrali, con Emerson e Álex Moreno esterni bassi.

A livello tattico sarà 4-3-3 anche per Zidane, che punterà in attacco su Bale e Vinicius Jr. ai lati di Benzema. In mediana Casemiro sarà il playmaker, con Modric e Kroos mezzali. In porta agirà Courtois, mentre nella linea difensiva Varane e Sergio Ramos saranno i due centrali. A destra Eder Militão potrebbe essere preferito a Carvajal, con Mendy a presidiare la fascia mancina.

BETIS (4-3-3): Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Canales, Edgar, Carles Aleñá; Fekir, Loren Morón, Joaquín.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Eder Militão, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr.