Betis-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid cerca la prima vittoria in casa del Betis, fin qui a punteggio pieno: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

BETIS-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Betis-

Betis- Data: 26 settembre 2020

26 settembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Segui Betis-Real Madrid in diretta su DAZN

Dopo il pareggio racimolato all'esordio in casa della , il Real Madrid va in casa del Betis in occasione della terza giornata di . Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Zidane, che dopo aver iniziato in ritardo il campionato giocheranno nuovamente lontano da Madrid.

Si tratta di un impegno non semplice, in quanto il Betis ha iniziato benissimo la Liga: gli uomini dell'Ingegner Pellegrini si sono infatti imposti sia in casa dell' alla prima giornata che contro il Valladolid alla seconda, tenendo sempre chiusa la porta dell'ex e Claudio Bravo.

Altre squadre

Il Betis si è rivelato avversario particolarmente ostico per il Real Madrid anche nella scorsa stagione: la formazione di ha infatti strappato 4 punti su 6 ai Blancos, pareggiando 0-0 al Bernabeu e poi vincendo per 2-1 al Villamarin.

In questa pagina tutte le informazioni su Betis-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BETIS-REAL MADRID

Betis-Real Madrid, gara valida per la terza giornata della Liga 2020/2021, si giocherà allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, casa dei biancoverdi. Il match è in programma nella serata di sabato 26 settembre: calcio d'inizio alle ore 21.

Betis-Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che anche per questa stagione detiene i diritti della Liga. Per assistere alla gara basterà essere in possesso di un moderno smart tv, tramite cui si potrà scaricare l'app dedicata.

Il match sarà inoltre visibile collegando al proprio televisore un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora utilizzando una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4.

La gara tra Betis e Real Madrid non sarà invece visibile su DAZN1, al canale 209 di Sky.

Gli abbonati a DAZN desiderosi di seguire Betis-Real Madrid potranno farlo non soltanto in tv, ma anche in : basterà infatti collegarsi al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app sul proprio pc, smartphone o tablet.

Il Betis dovrebbe riproporre la stessa formazione che ha conquistato 6 punti su 6 nelle prime due giornate. Punta più avanzata Borja Iglesias, dunque, con un terzetto alle proprie spalle in cui compaiono anche la stella Fekir e l'ex viola Joaquin.

Possibile un cambio nel Real Madrid, dove Casemiro spera di riprendersi una maglia da titolare al posto di Odegaard. Davanti Benzema è intoccabile: ai suoi lati dovrebbero agire Rodrygo e Vinicius Junior. Mendy sempre in vantaggio su Marcelo, mentre Valverde cerca spazio.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Alex Moreno; Rodriguez, William Carvalho; Fekir, Joaquin, Canales; Borja Iglesias. All. Pellegrini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane