Betis-Fiorentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina di Italiano sfida il Betis in un’amichevole estiva: le formazioni della partita, dove vederla in tv e in streaming.

BETIS-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Betis-Fiorentina

Betis-Fiorentina Data: 6 agosto 2022

6 agosto 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale Tv: -

- Streaming: Olybet.tv

Prosegue la preparazione estiva della Fiorentina, attesa da un mese di agosto molto intenso in cui avrà impegni sia in campionato che in Conference League. La prossima amichevole stiva dei viola sarà contro il Betis.

Per affrontare al meglio una stagione così ricca di partite, la dirigenza gigliata sta conducendo un ottimo mercato estivo. I volti nuovi sono quelli del portiere Gollini, del terzino Dodô, dei centrocampisti Mandragora e Zurkowski (rientrato dal prestito all’Empoli) e dell’attaccante Jovic.

Nel mese di agosto, la Fiorentina dovrà affrontare 4 gare di campionato. Gli avversari dei viola saranno la Cremonese, l’Empoli, il Napoli e l’Udinese. In mezzo anche due sfide di Conference League, contro la vincente del confronto tra Twente e Cukaricki.

Il Betis viene da una stagione estremamente positiva, chiusa con il quinto posto in Liga e soprattutto con la conquista della Coppa del Re. Un trofeo che i biancoverdi non si aggiudicavano dalla stagione 2004/05, quando ebbero la meglio in finale sull’Osasuna.

Nelle righe seguenti ci sono molte altre informazioni riguardo a Betis-Fiorentina: dagli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BETIS-FIORENTINA

Il match tra gli andalusi e i viola è in programma per sabato 6 agosto 2022, allo stadio 'Benito Villamarin' di Siviglia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE BETIS-FIORENTINA IN TV

Non ci sono emittenti che hanno acquistato i diritti per trasmettere Betis-Fiorentina. La sfida non sarà quindi visibile in diretta tv.

BETIS-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Betis-Fiorentina sarà visibile su Olybet TV, infotainment partner del club viola, che ha trasmesso anche la precedente amichevole dei gigliati contro la Nazionale del Qatar. Ancora non è chiaro se sarà possibile assistere all’evento gratuitamente oppure con un determinato costo.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-FIORENTINA

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Ikoné.