Betis-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Betis ospita il Barcellona nella 23ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Betis di Rubi sfida in casa il di Quique Setién nella 23ª giornata della . Gli andalusi sono dodicesimi in classifica con l'Osasuna a quota 28 punti, frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, i catalani inseguono il capolista e occupano il 2° posto con 46 punti con 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 107 precedenti nel massimo campionato spagnolo, i blaugrana sono in netto vantaggio con 65 vittorie, 21 pareggi e 21 affermazioni dei biancoverdi. Il Betis, in particolare, ha vinto appena uno degli ultimi 17 confronti complessivi nella Liga con il Barcellona (3 pareggi e 13 sconfitte). Il successo risale all'11 novembre 2018, quando a decidere furono i goal di Junior Firpo (oggi al Barcellona), Joaquín, Lo Celso e Canales.

Il Barcellona ha già perso 4 partite fuori casa nella Liga, e non ne perde 5 dalla stagione 2007/08, quando era guidato in panchina da Frank Rijkaard. Lionel Messi è il capocannoniere della Liga con 14 reti segnate, e ha segnato 2 o più goal in ben 8 gare di campionato contro il Betis, come contro il e più di qualsiasi altra squadra. Loren Morón è invece il bomber del Betis in campionato con 8 reti all'attivo.

Il Betis è reduce da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, il Barcellona invece ha collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta a nelle ultime 4 partite del torneo, ed è desideroso di riscatto dopo l'eliminazione dalla ad opera dell' Bilbao. In questa pagina tutte le informazioni su Betis-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BETIS-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO BETIS-BARCELLONA

Betis-Barcellona si disputerà la sera di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dell'Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor José Maria Sánchez Martínez, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 108° confronto fra le due formazioni nella Liga.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Betis-Barcellona, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Betis-Barcellona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di vedere Betis-Barcellona anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Rubi si affiderà al 4-3-3 e dovrà fare a meno di Feddal, squalificato, e di Juanmi e Guardado infortunati, non convocato nemmeno Pedraza, non al meglio. Nel tridente d'attacco Loren Morón è favorito da centravanti su Borja Iglesias, con Fekir e Joquín che dovrebbero agire da esterni alti ai suoi lati. A centrocampo Edgar sarà il playmaker, con Canales e l'ex Aleñá mezzali. Fra i pali agirà Joel Robles, in difesa Emerson e Álex Moreno saranno i due terzini, con Mandi e Bartra a comporre la coppia centrale.

Quique Setién avrà ancora fuori per infortunio Luis Suárez, oltre all'uruguayano mancheranno per infortunio anche Neto e Dembelé, e Piqué per squalifica. In difesa, davanti al portiere Ter Stegen, la coppia centrale sarà composta da Umtiti e Lenglet, con Semedo e Jordi Alba come esterni bassi. In mediana la regia sarà affidata a Busquets, con Arturo Vidal e De Jong mezzali. In attacco conferma per il giovane talento Ansu Fati nel tridente con Messi e Griezmann.

BETIS (4-3-3): Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Canales, Edgard, Aleñá; Fekir, Loren Morón, Joaquín.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Ar. Vidal, Busquets, F. De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati.