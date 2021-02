Bestemmia, ma niente squalifica: Inzaghi patteggia

Il tecnico della Lazio sarà in panchina contro il Cagliari: multa dopo le espressioni blasfeme pronunciate in Lazio-Sassuolo.

Multa, ma niente squalifica. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dirigerà regolarmente dalla panchina la sua squadra nel prossimo match di campionato, che vedrà i biancocelesti ospitare all'Olimpico di Roma il pericolante Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Come evidenzia Sky, infatti, ad Inzaghi è stata comunicata la chiusura dell'indagine per le espressioni blasfeme pronunciate durante il match tra la Lazio e il suo Sassuolo: il tecnico biancoceleste ha scelto di patteggiare, ricevendo un'ammenda.

Accordo con la Procura Federale per Inzaghi, che evita così la squalifica per bestemmie. Sorride dunque la Lazio, che potrà avere in panchina una delle sue armi decisive, un tecnico in continua ascesa che sta portando i capitolini a livelli altissimi.

Nel 2021, infatti, la Lazio è la squadra che ha ottenuto più punti. Ciliegina sulla torta per i tifosi dell'Aquila, il netto successo nel Derby contro la Roma, ma anche le vittorie contro Sassuolo e Atalanta, tra le migliori del campionato fin qui.

Unica pecca del nuovo anno, l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della stessa Atalanta, riuscita a qualificarsi alle semifinali del torneo nonostante l'inferiorità numerica nella gara dei quarti giocata a gennaio contro il team capitolino.

Per la Lazio cinque vittorie consecutive nel 2021 dopo l'iniziale pareggio contro il Genoa, che hanno portato Immobile e compagni a sole tre lunghezze dal terzo posto. L'obiettivo Champions League è nuovamente possibile. Con Inzaghi a dirigere l'orchestra, anche contro il Cagliari.