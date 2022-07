Besiktas-Sampdoria dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole in terra turca per la Sampdoria contro il Besiktas: le info su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.

Sesta amichevole estiva per la Sampdoria, che il prossimo 13 agosto alle ore 18.30 ospiterà l'Atalanta nel match d'esordio della Serie A 2022/23: per i blucerchiati c'è da affrontare l'incrocio col Besiktas.

I bianconeri di Istanbul hanno chiuso al sesto posto l'ultima Süper Lig, fallendo così l'accesso all'Europa nonostante gli sforzi sul mercato come l'acquisto in prestito di Miralem Pjanic, ora rientrato al Barcellona.

La Sampdoria non ha finora mai perso in queste amichevoli: 9-1 al Castiglione, 1-1 contro il Parma, 7-0 al Bienno, 2-0 alla Sampdoria e 2-2 nella sfida in famiglia tra squadra blu e squadra bianca.

Qui troverete le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Besiktas-Sampdoria: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BESIKTAS-SAMPDORIA

Besiktas-Sampdoria si giocherà sabato 30 luglio 2022 alla 'Vodafone Park Arena' di Istanbul, in Turchia. Calcio d'inizio alle ore 18.

DOVE VEDERE BESIKTAS-SAMPDORIA IN TV

La partita tra Besiktas e Sampdoria sarà trasmessa da DAZN attraverso l'app, scaricabile sulle moderne smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box (se si è titolari dell'offerta dedicata).

BESIKTAS-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

App di DAZN disponibile anche per lo streaming su smartphone e tablet, mentre da browser basterà collegarsi al sito e accedere con le proprie credenziali, per poi selezionare l'evento desiderato e avviarne la diretta.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS-SAMPDORIA

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Verre, Sabiri, Damsgaard; Caputo.