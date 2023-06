Il Besiktas piomba su Rebic: offerta ufficiale al Milan

Il club turco ha formulato una proposta per il cartellino del calciatore croato, fuori dal progetto del Milan e in partenza nel mercato estivo.

L’addio di Paolo Maldini e Ricky Massara ha scosso l’ambiente Milan. Un fulmine a ciel sereno che ha cambiato l’organigramma societario e soprattutto le mosse del club rossonero in vista del futuro e del mercato estivo ai nastri di partenza.

Se per le mosse in entrata, per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, ci sarà da attendere ancora qualche giorno per capire gli obiettivi nel mirino di Furlani e Moncada, in uscita non cambia la posizione del club rossonero per quanto riguarda il futuro di Ante Rebic.

Il croato è reduce da una stagione deludente ed è fuori dai piani di Pioli, che ha già avallato la sua cessione nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Non mancano gli estimatori, soprattutto in Germania, dove Rebic è esploso con la maglia dell’Eintracht Francoforte e dove potrebbe tornare per vestire la maglia del Wolfsburg, club che lo segue e valuta la possibilità di sfruttare l’occasione di mercato e riportarlo in Bundesliga.

Ma il club teutonico non è l'unico a monitorare la situazione di Rebic e studiare l'opportunità di arrivare a lui.

Nelle ultime ore, il Besiktas si è iscritto ufficialmente alla corsa al croato. Il club turco ha fatto recapitare una proposto d'acquisto al club di via Aldo Rossi.

Attesa la risposta del Milan, che valuterà attentamente l'offerta prima di comunicare la propria decisione. Il club rossonero spera di incassare una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, tesoretto da aggiungere al budget messo a disposizione dalla proprietà per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.