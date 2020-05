Besiktas in prima fila contro il coronavirus: cabina disinfettante nel centro sportivo

Per evitare nuovi casi e procedere con il ritorno in campo previsto per giugno, il club turco ha fatto costruire una cabina per atleti e staff.

Tra un mese tornerà la Super Lig turca. Dopo la sospensione di marzo, infatti, il campionato che vede una serrata lotta per il titolo tra quattro squadre, vedrà nuovamente la luce nella speranza che la pandemia di coronavirus nel paese sia nel fratemmpo sensibilmente ridotta.

Oltre la speranza però anche gli ovvi accorgimenti. Si parla molto in queste ore di quanto messo a punto da uno dei club più importanti della Super Lig, quel lontano dalle posizioni di testa, ma comunque deciso ad andare in Europa (attualmente è a -5 dal Sivasspor quarto).

Nel centro sportivo del Besiktas è stato infatti installato un'enorme cabina disinfettante per giocatori e staff tecnico che accedono allo stesso, così da provare ad evitare nuovi cassi di coronavirus.

Nelle immagini diffuse dal club si vede di fatto come al suo esterno ci siano tutte le indicazioni per l'utilizzo, mentre all'interno la persona in esame entra, con la mascherina, per poi poter accedere all'impianto d'allenamento.

Al Besiktas sono stati riscontrati due casi di coronavirus, ovvero un giocatore e un dipendente: sono in isolamento come da prassi, mentre il resto dei calciatori si sta regolarmente allenando, dopo però essere passati sotto la struttura di circa due metri e mezzo per disinfettare gli atleti.

La cabina resterà nel centro sportivo di Istanbul per il prossimo futuro, in attesa di capire quando arriverà il vaccino, se saranno trovate soluzioni per curare il coronavirus o in alternativa se lo stesso sparirà o diventerà meno aggressivo così da garantire il regolare ritorno alla normalità.