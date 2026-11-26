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La gara di Europa League tra Besiktas e Hapoel Beer Sheva si giocava in Georgia, polemiche per la reazione della polizia locale nei confronti dei tifosi turchi: partita sospesa per più di mezz'ora.

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Caos totale in Gerogia a Batumi dove, su campo neutro, si stava giocando la partita valida per la 5ª giornata di Europa League fra Besiktas e Hapoel Beer Sheva. Stava, il tempo passato è dovuto, dato che la partita è stata sospesa al minuto 25' del primo tempo per oltre 30 minuti, in seguito a quanto successo sugli spalti della Batumi Arena.

Sugli spalti dello stadio, infatti, è scattata una vera e propria guerriglia in seguito a una provocazione dei tifosi bianconeri che, secondo Sky, hanno esposto e sventolato una bandiera palestinese rivolta verso i tifosi israeliani. Da lì è partita la prima carica della polizia georgiana a cui ha fatto seguito la reazione dei tifosi turchi con tanto di scontri con i tifosi ospiti e lancio di seggiolini.

Uno dei tifosi del Besiktas è stato portato sul campo da gioco con l'ingresso dei paramedici e della barella che ha poi trasportato il tifoso fuori dal campo. Nel frattempo, con i giocatori in campo arrivati sotto gli spicchi più accesi della tifoseria per provare a placare gli animi, nelle parti più alte degli spalti il lancio di oggetti non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato. Da qui la scelta del direttore di gara Krogh, danese, di richiamare tutti i giocatori in campo alla calma e sospendere ufficialmente la partita rientrando negli spogliatoio.

La gara era già stata spostata in campo neutro, su suggerimento delle autorità turche, oltre il confine, in Georgia, proprio per cercare di limitare il clima di grande tensione che già si era registrato alla vigilia fra le due tifoserie. In particolare quella turca aveva ribadito una forte ostilità non tanto verso la squadra avversaria, ma vero la popolazione israeliana per i ben noti fatti di cronaca politica.

Tra l'altro, la trasferta in Georgia per la squadra turca, allenata dal tecnico italiano Vincenzo Italiano, e che vanta in squadra gli ex-Juventus Dusan Vlahovic e Fabio Miretti, entrambi partiti in panchina ad inizio gara, non era iniziata nel migliore dei modi.



L'aereo su cui viaggiava la squadra, infatti, è stato colpito da diversi fulmini con forti turbolenze. Il velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza e la squadra è arrivata in ritardo in Georgia saltando anche il pranzo istituzionale con la Uefa.

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Il Trabzonspor ha espresso la sua solidarietà nei confronti del Besiktas e dei suoi tifosi con un comunicato ufficiale: "Non accettiamo che le squadre turche siano private del diritto di giocare le partite casalinghe nel loro paese e davanti ai propri tifosi nelle partite contro le squadre israeliane occupanti. Non riteniamo corrette le decisioni della UEFA su questo tema, che contengono una duplice morale. In questo contesto, condanniamo con forza gli interventi sproporzionati delle forze di sicurezza contro i tifosi del Beşiktaş in Georgia questa sera. Stare uniti e agire insieme di fronte alle ingiustizie perpetrate contro il calcio turco e i nostri tifosi è il nostro dovere più fondamentale. Come Trabzonspor, dichiariamo di stare al fianco della comunità del Beşiktaş e dei tifosi del Beşiktaş che questa sera hanno subito ingiustizie, e porgiamo i nostri auguri di pronta guarigione ai tifosi che sono rimasti feriti negli incidenti e sono stati ricoverati in ospedale".