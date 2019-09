Besiktas, disastro Karius: altra 'papera' in Europa League

Loris Karius ci ricasca: clamoroso l'errore che spiana la strada al vantaggio dello Slovan Bratislava nel primo turno di Europa League.

Non c'è ancora pace per Loris Karius, ancora protagonista in negativo nella prima giornata di con la maglia del : una nuova clamorosa 'papera' per il biondo portiere tedesco ex .

Dall'incubo della finale di Champions all'Europa League, ma Karius ci ricasca: siamo al quarto d'ora del primo tempo quando il portiere classe '93 esce a vuoto mancando incredibilmente l'intervento di testa sul lancio lungo degli avversari, travolgendo il proprio compagno di squadra Rebocho e spianando la strada al vantaggio di Sporar, che deve solo appoggiare a porta vuota.

I suoi errori con la maglia del Liverpool sono ancora sotto gli occhi di tutti, ma la nuova 'papera' di Karius ha già fatto il giro del web: prosegue dunque il momento nero per il 26enne, che di tanto in tanto continua ad andare incontro a incredibili svarioni.