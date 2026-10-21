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Europa League
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Con il contributo di

Besiktas-Crystal Palace, la presentazione della sfida di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas
Crystal Palace
Europa League

Presentazione completa di Besiktas-Crystal Palace in Europa League: tattiche, ultime notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

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Europa League - Game Week 3
Tupras Stadyumu

Beşiktaş-Crystal Palace si gioca il 22 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Il Beşiktaş punta a proseguire il suo avvio perfetto

Il Beşiktaş, gigante del calcio turco, è una delle 10 squadre ancora a punteggio pieno dopo due partite nella fase a gironi di Europa League. Nell’ultimo impegno europeo ha vinto 3-2 una sfida spettacolare sul campo dell’Hoffenheim. Nell’ultima gara di campionato, però, ha perso 2-0 contro il Trabzonspor, con la leggenda del Liverpool Mo Salah a segnare il goal che ha chiuso i conti. Il Beşiktaş aveva comunque vinto sei delle sette partite precedenti in tutte le competizioni e, nel complesso, sembra in buona forma.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Il Palace cerca di riprendersi prima della trasferta in Turchia

Pierre Sage è già sotto pressione sulla panchina del Crystal Palace dopo il pesante 5-0 subito contro il Brighton. Il tecnico francese ha guidato la squadra in appena sette partite di Premier League, ottenendo solo due vittorie: il Crystal Palace è così fermo al 14° posto in classifica. Ha iniziato il suo cammino in Europa League travolgendo 4-0 il Lech Poznan, ma nell’ultima gara ha perso 3-2 contro il Lione.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Statistiche principali e infortuni

  • Sette delle ultime otto partite del Beşiktaş si sono concluse con più di 2,5 goal.
  • Otto delle ultime nove partite del Crystal Palace si sono concluse con più di 2,5 goal.
  • Il capitano del Beşiktaş, Orkun Kökçü, ha saltato per infortunio la sconfitta per 2-0 contro il Trabzonspor. Il Palace non ha giocatori indisponibili.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Besiktas - Crystal Palace

Allenatore

  • V. Italiano

Il Beşiktaş è allenato da Vincenzo Italiano, ma al momento non sono disponibili né la formazione ufficiale né informazioni su infortuni e squalifiche. Seguiranno aggiornamenti in prossimità del calcio d’inizio.

Il Crystal Palace è guidato da Pierre Sage, ma anche in questo caso non sono ancora stati forniti dettagli confermati sulla rosa, sugli infortuni o sulle squalifiche. Seguiranno ulteriori notizie sulla squadra all’avvicinarsi della partita.

Stato di forma

BJK

BJK - Forma

OM
V4-1
AMS
S3-2
KOB
V2-1
TSG
V2-3
TRS
S2-0
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRY

CRY - Forma

LEE
D0-0
BRC
S0-2
NFO
V3-1
OL
S3-2
BHA
S5-0
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Beşiktaş arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Trabzonspor in Süper Lig, anche se nelle precedenti partite di questa serie ha saputo reagire nelle competizioni europee, vincendo 4-1 in casa contro il Marsiglia e 2-3 in trasferta contro l’Hoffenheim. La squadra turca ha dimostrato di poter essere competitiva in Europa, nonostante il rendimento discontinuo in campionato.

Nelle ultime cinque partite il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 5-0 contro il Brighton in Premier League e la settimana precedente era stato battuto 3-2 dal Lione in Europa League. L’unico successo in questa serie è arrivato contro il Nottingham Forest, battuto 3-1 in Premier League; tra i risultati figura anche uno 0-0 contro il Leeds United.

Precedenti

Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Beşiktaş e Crystal Palace, quindi al momento non è possibile fare riferimento agli incontri passati tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

In Europa League il Beşiktaş occupa attualmente il quarto posto, mentre il Crystal Palace è quindicesimo: un distacco in classifica che rende urgente per il Palace conquistare punti a Istanbul.

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