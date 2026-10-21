Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş-Crystal Palace si gioca il 22 ottobre 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Il Beşiktaş punta a proseguire il suo avvio perfetto

Il Beşiktaş, gigante del calcio turco, è una delle 10 squadre ancora a punteggio pieno dopo due partite nella fase a gironi di Europa League. Nell’ultimo impegno europeo ha vinto 3-2 una sfida spettacolare sul campo dell’Hoffenheim. Nell’ultima gara di campionato, però, ha perso 2-0 contro il Trabzonspor, con la leggenda del Liverpool Mo Salah a segnare il goal che ha chiuso i conti. Il Beşiktaş aveva comunque vinto sei delle sette partite precedenti in tutte le competizioni e, nel complesso, sembra in buona forma.

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Il Palace cerca di riprendersi prima della trasferta in Turchia

Pierre Sage è già sotto pressione sulla panchina del Crystal Palace dopo il pesante 5-0 subito contro il Brighton. Il tecnico francese ha guidato la squadra in appena sette partite di Premier League, ottenendo solo due vittorie: il Crystal Palace è così fermo al 14° posto in classifica. Ha iniziato il suo cammino in Europa League travolgendo 4-0 il Lech Poznan, ma nell’ultima gara ha perso 3-2 contro il Lione.

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Statistiche principali e infortuni

Sette delle ultime otto partite del Beşiktaş si sono concluse con più di 2,5 goal.

Otto delle ultime nove partite del Crystal Palace si sono concluse con più di 2,5 goal.

Il capitano del Beşiktaş, Orkun Kökçü, ha saltato per infortunio la sconfitta per 2-0 contro il Trabzonspor. Il Palace non ha giocatori indisponibili.

Notizie sulle squadre e rose

Il Beşiktaş è allenato da Vincenzo Italiano, ma al momento non sono disponibili né la formazione ufficiale né informazioni su infortuni e squalifiche. Seguiranno aggiornamenti in prossimità del calcio d’inizio.

Il Crystal Palace è guidato da Pierre Sage, ma anche in questo caso non sono ancora stati forniti dettagli confermati sulla rosa, sugli infortuni o sulle squalifiche. Seguiranno ulteriori notizie sulla squadra all’avvicinarsi della partita.

Stato di forma

Il Beşiktaş arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Trabzonspor in Süper Lig, anche se nelle precedenti partite di questa serie ha saputo reagire nelle competizioni europee, vincendo 4-1 in casa contro il Marsiglia e 2-3 in trasferta contro l’Hoffenheim. La squadra turca ha dimostrato di poter essere competitiva in Europa, nonostante il rendimento discontinuo in campionato.

Nelle ultime cinque partite il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 5-0 contro il Brighton in Premier League e la settimana precedente era stato battuto 3-2 dal Lione in Europa League. L’unico successo in questa serie è arrivato contro il Nottingham Forest, battuto 3-1 in Premier League; tra i risultati figura anche uno 0-0 contro il Leeds United.

Precedenti

Per questa partita non sono stati forniti dati sui precedenti tra Beşiktaş e Crystal Palace, quindi al momento non è possibile fare riferimento agli incontri passati tra i due club.

Classifica

In Europa League il Beşiktaş occupa attualmente il quarto posto, mentre il Crystal Palace è quindicesimo: un distacco in classifica che rende urgente per il Palace conquistare punti a Istanbul.