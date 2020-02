Besiktas, Boateng si presenta così: goal di tacco all'esordio

Kevin Prince Boateng si è presentato con un goal di tacco alla prima con il Besiktas, oggi pomeriggio contro il Gaziantep.

Dopo le polemiche a seguito del suo trasferimento dalla al , con qualche frecciatina alla direzione tecnica viola, l'attaccante ghanese ha oggi debuttato con la sua nuova squadra ed ha lasciato subito un graffio.

Nella sfida contro il Gaziantep, vinta alla fine tre a zero dal Besiktas, Boateng ha siglato il goal del 2-0 dopo 25' dal suo ingresso in campo ad inizio secondo tempo. Ma a far notizia è soprattutto la bellezza del goal

Sul cross dalla destra di Gökhan Gönül, Boateng si è avventato sul primo palo ed ha impattato il pallone di tacco, battendo il portiere avversario con un colpo di classe.

Un debutto niente male per Boateng, che ha timbrato il cartellino ed aiutato la squadra a conquistare i tre punti fondamentali della sfida di oggi contro il Gaziantep.