Bertolacci saluta il Milan: "Avrei voluto dare di più, un giorno racconterò la mia versione"

Andrea Bertolacci sarà svincolato dal prossimo 30 giugno. Il centrocampista ha salutato il Milan: "Avrei voluto dare di più, un giorno dirò la mia".

Dopo quattro anni Andrea Bertolacci saluta il e si prepara a una nuova avventura. Il centrocampista classe 1991 è arrivato in rossonero nel 2015, senza mai riuscire a imporsi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il prossimo 30 giugno il 28enne andrà in scadenza di contratto e sarà svincolato. Viene da una delle annate più difficili della sua carriera, con soltanto 4 presenze tutte in .

Con l'avventura prossima al tramonto, Bertolacci ha voluto salutare il Milan con un post sul suo profilo Instagram, alludendo a cosa non ha funzionato nelle sue tre stagioni in rossonero (più una in prestito al ).

"Non è andato tutto esattamente come avrei voluto, ma mi assumo le mie responsabilità. Nonostante le colpe probabilmente andrebbero distribuite in parti uguali. Avrei dovuto, ma soprattutto avrei voluto, dare di più. In modo particolare in questa ultima stagione. Un giorno racconterò la mia versione dei fatti, oggi sarebbe perfettamente inutile. Oggi è il giorno dei saluti"

52 presenze e 2 goal il bilancio in tre stagioni di Milan del centrocampista cresciuto nella e passato nel corso della sua carriera da Genoa e .