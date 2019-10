Bertolacci rivela: "Al Milan non giocavo per scelta della società"

Andrea Bertolacci ha parlato della difficile scorsa annata al Milan e del poco spazio: "Con Gattuso ho parlato, sapevo che non era opera sua".

La riparte con Claudio Ranieri e con Andrea Bertolacci. Non c'è soltanto la panchina tra le novità doriane in questa pausa nazionali, ma anche il tesseramento dell'ex e in blucerchiato.

Bertolacci arriva a parametro zero dopo un'annata difficile in rossonero, con pochissimo spazio: soltanto 4 presenze, tutte in . Le ragioni non sono tecniche, secondo quando affermato dallo stesso giocatore.

In un'intervista rilasciata al 'Secolo XIX', il centrocampista ha infatti affermato che le poche presenze sono state una scelta della societè e non una decisione di Gattuso.

"Andavo a scadenza di contratto, è stata più una scelta della società, con Gattuso ne ho parlato e ho capito che non era opera sua. Io peraltro mi sono allenato tutto l’anno col sorriso, non ho mai remato contro, avevo ottimo rapporti con tutti".

Prima dell'assunzione di Ranieri, anche il nome dell'ex tecnico rossonero era tra quelli papabili alla panchina blucerchiiata. Per Bertolacci però non sarebbe stato un problema, anzi.