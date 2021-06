Berti promuove Calhanoglu, ma non dimentica Sensi: “Meglio di Iniesta nei primi mesi all’Inter”

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà probabilmente da attendere ancora un po’, ormai però non sembrano esserci più dubbi: Hakan Calhanoglu sarà un nuovo giocatore dell’Inter.

Un trasferimento clamoroso quello dei centrocampista turco che, dopo non aver trovato l’accordo con il Milan per l rinnovo del contratto, lascerà il club rossonero da svincolato.

L’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha promosso il colpo messo a segno dai nerazzurri.

“Penso che soffiare un giocatore al Milan è sempre divertente... Scherzi a parte, a livello tecnico e tattico la scelta mi convince. Anche se in rossonero faceva l'esterno offensivo, Hakan sa muoversi anche da mezzala sinistra in un 3-5-2. Tecnica e tiro poi non si discutono".

L’Inter, nonostante il problema occorso ad Eriksen, potrà contare su un reparto di centrocampo molto completo. Tra gli elementi che lo comporranno anche Stefano Sensi, un giocatore che recentemente ha dovuto rinunciare per infortunio a Euro 2020.

Sulla panchina della compagine nerazzurra nella prossima stagione ci sarà Simone Inzaghi.

“Conte ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Spiace che se ne sia andato, ma Inzaghi è la scelta giusta per prenderne il posto. Simone adotta lo stesso sistema di gioco e la Lazio in questi anni ha sempre espresso un bel calcio. Credo che per lui sia una grande sfida. In fondo non lo abbiamo mai visto all'opera lontano da Roma".