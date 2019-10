Bernardeschi trascina l'Italia, la Juventus sorride: Sarri ha un'arma in più

Federico Bernardeschi ancora a segno con la maglia dell'Italia: ottime notizie per la Juventus di Sarri, che ritrova una valida alternativa in avanti.

Due goal in due partite e giocate da vero leader per Federico Bernardeschi, chiamato in causa da Mancini e subito protagonista con la maglia dell': sorride la , che ritrova un giocatore rigenerato dopo la sosta delle Nazionali.

L'attaccante bianconero ha risposto subito presente nel match contro la Grecia, quando ha preso il posto dell'acciaccato Chiesa: sua la rete che ha chiuso definitivamente i giochi per la qualificazione azzurra.

Nemmeno due minuti di gioco e l'esterno italiano ha centrato il bis in Liechtenstein, mostrando giocate di qualità e facendosi trovare sempre nel vivo del gioco. Ottime notizie per mister Sarri, che ritrova un giocatore carico e una preziosa alternativa in una fase delicata della stagione tra campionato e .

Il classe '94 ha trovato fin qui poco spazio in maglia bianconera: soltanto 275 minuti in stagione per Bernardeschi, che si candida per una maglia dal primo minuto in vista del prossimo impegno di campionato contro il .