Bernardeschi risponde a Douglas Costa: botta e risposta tra ex Juve in Toronto-Galaxy

Gli ex bianconeri in goal nella sfida di MLS: nell'estate 2017 la Juve investì quasi 90 milioni - tra prestiti e acquisizioni - per assicurarseli.

Poco più di cinque anni. Un lustro e praticamente una vita fa. Soprattutto per Federico Bernardeschi e Douglas Costa. I due calciatori ex Juventus si sono ritrovato uno contro l'altro nella sfida di Major League Soccer tra Toronto e Los Angeles Galaxy.

Entrambi sono andati in rete nel 2-2 finale, con il brasiliano ad aprire le marcature direttamente su calcio di punizione e l'ex Fiorentina a completare la rimonta dei canadese (in mezzo il pari di Jimenez), prima del definitivo pari firmato dall'ex Barcellona Riqui Puig.

La sfida tra Bernardeschi e Douglas Costa non può non riportare alla mente l'estate 2017, in cui la Juventus mise sul piatto quasi 90 milioni di euro per assicurarsi i due calciatori. Due colpi su cui i bianconeri decisero di investire un'ingente somma di denaro per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

40 milioni alla Fiorentina (più il 10% su una futura rivendita che però non ci sarà, con il classe 1994 che si svincolerà prima di trasferirsi a Toronto) per Bernardeschi e 6 milioni di euro di prestito più altri 40 di riscatto l'anno successivo al Bayern Monaco per Douglas Costa.

L'avventura di Bernardeschi con la maglia di 'Madama' durerà cinque anni, prima dell'addio lo scorso 30 giugno, con un bottino di 12 goal e 24 assist in 183 presenze e in bacheca tre Scudetti, tre Supercoppe e due Coppe Italia, oltre a Euro 2020 con la Nazionale.

Per Douglas Costa, invece, l'avventura alla Juventus si è conclusa nel 2020, con un bottino di tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e in totale 10 reti e 21 assist in 103 presenze.

Archiviato il capitolo Juve, i due ora stanno vivendo la loro esperienza in MLS. Bernardeschi è partito forte nella sua esperienza a Toronto, mentre Douglas Costa si sta lentamente ambientando a Los Angeles con i Galaxy.

I due si sono ritrovati, ma questa volta da avversari, nella sfida di questa notte, terminata in parità. Un match giocato oltreoceano ma che ha rievocato ricordi a tinte bianconere.