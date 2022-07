Insigne ha recuperato dal problema al polpaccio, Bernardeschi si allena da giorni con i nuovi compagni: per entrambi possibile esordio.

Tre gare in una settimana per Mimmo Criscito, sbarcato in Canada a inizio luglio e in campo già per due gare da titolare e una da subentrato. Dopo le sfide contro San José, Chicago e Montreal, il Toronto FC si prepara a sfidare Charlotte nella notte tra sabato e domenica. Con possibile esordio di Insigne e Bernardeschi.

L'ex esterno del Napoli ha recuperato dal problema al polpaccio, allenandosi con la squadra nella seduta di giovedì: coach Bradley si era detto fiducioso per il recupero di Insigne per la sfida contro il Charlotte e nonostante non sia ancora al top, una parte di gara non è assolutamente da escludere.

Chi invece dovrebbe partire titolare con il numero 10 sulle spalle è Bernardeschi, pronto a tuffarsi nella prima esperienza all'estero della sua carriera. Deandre Kerr dovrebbe lasciare posto all'ormai vecchio giocatore della Juventus sulla corsia esterna d'attacco.

Con l'esordio di Bernardeschi e Insigne, nonchè con la conferma di Criscito, il Toronto spera di invertire una tendenza preoccupante in questa prima parte di MLS: la squadra canadese ha fin qui ampiamente deluso, mettendo insieme solamente 19 punti in 21 gare.

Solamente il DC United, squadra con cui De Ligt ha esordito in amichevole nella nuova avventura al Bayern, ha fatto peggio nella Eastern Conference. 18 punti, ma in 19 gare. Tutto l'opposto dell'altro italiano in MLS, Chiellini: il suo Los Angeles FC, con il quale è appena sceso in campo, è primo nella Western Conference.