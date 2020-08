Gazzetta dello Sport - Bernardeschi e la clamorosa indiscrezione: proposto alla Fiorentina

Juventus al lavoro per trovare una sistemazione a Bernardeschi, che sarebbe stato offerto anche alla sua ex squadra. Atletico Madrid vigile.

Parola d'ordine: vendere. La opera sul mercato con l'intento di sfoltire una rosa troppo ampia. Occhi puntati su determinati ingaggi da tagliare, per poi fare spazio ad acquisti di livello chiamati a innalzare il tasso qualitativo della rosa guidata dal neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo.

Sul mercato, complice un'annata deludente, è finito pure Federico Bernardeschi. Fresco di passaggio dalla scuderia Bozzo a quella Raiola, sebbene manchi ancora l'ufficialità. Un dettaglio, almeno secondo la 'Gazzetta dello Sport', che riporta anche un retroscena piuttosto interessante.

Nelle puntate precedenti, infatti, la Signora avrebbe contattato la per provare a imbastire uno scambio tra il jolly carrarino e Federico Chiesa. Il genovese, d'altro canto, rappresenta per i campioni d'italia un obiettivo mai passato di moda, nonostante le richieste del club gigliato siano (legittimamente) elevate.

Altre squadre

Da qui, appunto, l'idea di imbastire il clamoroso scambio. Un'idea, però, rimasta tale in quanto Bernardeschi - pur legato alla sua ex squadra - preferirebbe guardare altrove. A questo, punto, magari all'estero: .

I Colchoneros nelle ultime ore avrebbero fatto registrare un sondaggio, con in testa - verosimilmente - la performance andata in scena allo Stadium nella passata stagione, ovvero quando il 33 bianconero spalleggiava Cristiano Ronaldo in una rimonta pazzesca.