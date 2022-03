Bernardeschi e Kean 'bocciati' da Mancini: niente convocazione per i playoff

Nell'elenco di trentatrè giocatori diramato da Roberto Mancini per la gara tra Italia e Macedonia del Nord valida come semifinale dei playoff mondiali ci sono alcune novità, ma anche qualche esclusione eccellente.

A fare rumore è in particolare il taglio di due calciatori della Juventus che solitamente fanno parte del giro azzurro, ovvero Moise Kean e soprattutto Federico Bernardeschi.

Se il primo infatti era già rimasto fuori anche in occasione di Euro 2020, quando Mancini lo aveva escluso dal gruppo che poi avrebbe vinto la competizione, il secondo invece è stato un punto fermo per il Ct che lo ha convocato anche quando non trovava spazio alla Juventus.

A pesare stavolta è stata probabilmente la condizione fisica di Bernardeschi, rientrato solo a inizio marzo dopo essere rimasto fermo un mese e mezzo causa pubalgia. In queste settimane l'ex viola ha giocato due spezzoni di partita contro Spezia e Villarreal. Troppo poco, evidentemente, per convincere Mancini che ha preferito chiamare al suo posto Zaccagni e Politano.

Kean invece paga il rendimento deludente offerto fin qui in maglia bianconera con appena 5 goal segnati in 33 presenze, un bottino non sufficiente per il Ct che ha deciso di puntare su Scamacca e Raspadori del Sassuolo ma soprattutto sul naturalizzato Joao Pedro.