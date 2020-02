Bernardeschi ammette: "L'interesse del Barcellona? Un motivo d'orgoglio"

Federico Bernardeschi non si nasconde e risponde sinceramente: "Se mi ha reso orgoglioso l'interesse del Barcellona? Assolutamente sì".

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il si era interessato a Bernardeschi in questa sessione di calciomercato, mettendo in piedi almeno nelle idee uno scambio con la coinvolgendo anche Ivan Rakitic. Poi è saltato tutto sul nascere ma il giocatore della Vecchia Signora non nega affatto l'interesse, anzi.

A margine dell'incontro all'istituto Lagrange di Milano di lunedì, Federico Bernardeschi ha parlato anche di questo interesse invernale, come riportato da 'Tuttosport'.

"Se mi ha reso orgoglioso l'interesse del Barcellona? Assolutamente sì, è normale. Quando top club come il Barcellona ti cercano è motivo di orgoglio, ma io faccio già parte di un top club...".

Proprio in relazione ad una possibile partenza dalla Juventus, però, Federico Bernardeschi confessa che la Juventus non ha mai parlato con lui di questa evenienza.