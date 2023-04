Bernardeschi sul -15: "Il DNA Juve conta più di ogni cosa"

L'ex bianconero crede che la sua vecchia squadra possa far bene nel finale di stagione: merito del suo Dna e dell'apporto di Massimiliano Allegri.

Federico Bernardeschi torna a parlare della Juventus. Intervistato in esclusiva da Tuttosport, il giocatore ora in forza al Toronto ha dato il suo punto di vista sul suo vecchio club, in vista del rush finale della stagione.

Sulla figura di Max Allegri, Bernardeschi è sicuro:

"Era l’unico appiglio a cui i giocatori si potessero agganciare e penso che in questa rimonta ci sia tanto di suo. Max è bravo ad agganciare le emozioni, a tirarle a sé e a far sì che poi la squadra lo segua in tutto ciò che dice e che pensa. Credo che il suo apporto sia stato fondamentale".

La stagione della Juve passa per forza di cose dal momento in cui al club bianconero sono stati inflitti 15 punti di penalizzazione. Ora sembra aver trovato continuità di risultati, merito anche del suo Dna, secondo Bernardeschi:

"Il Dna Juve è il Dna Juve e questo conta più di ogni altra cosa. Soprattutto quando ci sono delle difficoltà, siamo... sono abituati a reagire e devo fare i complimenti ai miei ex compagni perché non era facile, e non è facile tuttora, fare questo tipo di cose in un momento del genere. Credo che i ragazzi si siano compattati innanzitutto internamente, si siano parlati, e da lì in poi abbiano cercato di pensare partita dopo partita, senza fare calcoli, cercando di andare in campo pensando solo ai 90 minuti. Prendere tutte le sfide come se fossero dentro o fuori e devo dire che questo aiuta: quando ti concentri su un solo obiettivo, senza ragionare a lungo termine, mentalmente è più facile andare a cercare di vincere tutte le partite. Questo secondo me è il segreto di ciò che è stato fatto all’interno dello spogliatoio".

Un 'siamo' che tradisce l'amore di Bernardeschi per il club che lo ha accolto quando arrivò, 23enne, da Firenze. Una via percorsa anche da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ed è proprio sull'attaccante serbo che si concentra il giocatore del Toronto:

"Quando fai un passaggio di questo tipo cambia veramente tutto. Passi da una società come la Fiorentina, che è una grande società ma che punta a costruire i propri giocatori per poi fare anche delle valutazioni, a una come la Juve dove quando arrivi devi vincere. Non c’è storia. Vai e vai per vincere. E’ molto delicata la fase in cui arrivi, devi cambiare un po’ la mentalità, devi metterti un po’ al servizio: non è più tutto incentrato su di te, come giocatore e come persona, come poteva essere alla Fiorentina".

Infine, Bernardeschi parla della sua nuova esperienza a Toronto, una città lontana dalle dinamiche europee:

"Toronto è una città meravigliosa, con mille culture differenti, una libertà mentale, un’apertura mentale... ci sono opportunità per ogni persona e percepisci, anche se sei in Canada, ma è comunque parte del Nord America, questo “sogno americano”. Vedi le persone che lavorano per crescere, per salire, perché c’è tanta meritocrazia e fa piacere vederlo da fuori".