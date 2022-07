Sorpresa: Bernardeschi vicino al Toronto, con Criscito e Insigne

Il club della MLS punta lo svincolato ex Juventus, ma prima di cedere un altro dei giocatori Designated Player in virtù del tetto salariale.

Federico Bernardeschi in Canada. L'ultima indiscrezione di calciomercato porta l'ormai ex Juventus ad unirsi al Toronto FC come Insigne e Criscito. Un terzo acquisto italiano da parte del club della MLS? La possibilità esiste ed è in evoluzione in questi giorni.

Non solo il Napoli e l'Atletico Madrid per Bernardeschi, per permetterebbe al Campione d'Europa 2021 di continuare a giocare in Champions League, ma anche la suggestione canadese che lo porterebbe ad essere il terzo giocatore italiano del Toronto nella stagione 2022.

Prima di tutto, però, il club biancorosso deve cedere: il Toronto ha infatti occupati tutti e tre gli slot Designated Player, di cui Insigne è l'ultimo. Pozuelo e Salcedo sono gli altri due, comunque in partenza: il primo è ad un passo dall'Inter Miami di Beckham, mentre il secondo è seguito da compagini messicane.

Dopo la cessione di uno dei due, se non di entrambi, il Toronto potrà premere sull'acceleratore e provare a convincere Bernardeschi definitivamente. A 28 anni in MLS, come Giovinco in passato: la Formita Atomica si trasferì alla stessa età nel medesimo club, divenendo trascinatore assoluto e Campione del torneo nord-americano.

Cosa significa essere un Designated Player in MLS? Avere la deroga per andare oltre il tetto salariale del club, con uno stipendio maggiore del salary cap stabilito dalla lega. In passato ha fatto parte dei tre in quel di Toronto proprio Giovinco, come l'ex romanista Bradley, Defoe, Piatti e Altidore.

Non è ancora fatta, ma Bernardeschi a sorpresa si sta avvicinando al Toronto, soprattutto dopo l'imminente addio di Pozuelo. Un epilogo impensabile fino a qualche settimana fa, ma che potrebbe presto portare Toronto ad essere sempre più italiana per la seconda parte di MLS.