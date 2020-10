Bernardeschi torna a disposizione: dove può giocare nella Juventus di Pirlo

Federico Bernardeschi sarà a disposizione di Pirlo dopo la sosta. Il tecnico lo vede come esterno e potrebbe utilizzarlo da vice Alex Sandro.

Un'altra freccia si aggiunge alla faretra di Andrea Pirlo. Dopo la sosta, infatti, il tecnico della oltre a Federico Chiesa avrà nuovamente a disposizione anche l'altro ex viola Bernardeschi.

Superato il problema muscolare accusato quasi un mese fa in Nazionale, Bernardeschi è tornato a lavorare parzialmente in gruppo e dovrebbe essere convocato per -Juventus. Ma come verrà utilizzato da Pirlo?.

Il nuovo tecnico in conferenza stampa ha più volte ribadito di non vedere l'ex viola da trequartista, bensì come esterno di centrocampo.

"Bernardeschi può fare tutta la fascia. Non lo vedo trequartista ma sulla sinistra con forza e passo, è lì che lo vedo”.

Il suo ruolo nella Juventus targata Pirlo, insomma, sarebbe quello di alternativa più offensiva a Alex Sandro nel 3-4-1-2 schierato dal tecnico nelle prime giornate di campionato.

Non una novità assoluta peraltro per Bernardeschi, che è stato utilizzato proprio in quel ruolo da Paulo Sousa ai tempi della e con ottimi risultati.

"E’ un grande giocatore e diventerà un giocatore di alto livello. Ha una bella personalità, è un ragazzo molto sensibile e ha qualità immense, che lui deve trovare in se stesso. Alla Fiorentina ho deciso con lui un percorso, l’ho messo sulla fascia perché secondo me da quella posizione può allargare la sua visione del campo. Dalla fascia può fare male alle ultime linee avversarie, perché sa saltare l’uomo e ha una potenza fisica che gli consente qualsiasi soluzione: il tiro in porta, il cross, l’assist".

Negli ultimi anni invece Bernardeschi ha vissuto una pericolosa involuzione, forse anche a causa di una certa confusione tattica che lo ha portato a giocare pure come mezz'ala.

Pirlo, adesso, sembra però avere finalmente le idee chiare. Non resta che aspettare l'unico responso che conta: quello del campo.