Berlusconi sfida per la prima volta il Milan: torna da avversario a San Siro

L'ex presidente rossonero torna per la prima volta da avversario a San Siro: nei 31 anni alla guida del Milan ha totalizzato 31 trofei vinti.

Gli occhi lucidi e il cuore a mille. Non potrebbe essere altrimenti. Per la prima volta Silvio Berlusconi affronta il Milan - il suo Milan - da avversario al Meazza. Ne è passato di tempo da quel 20 febbraio 1986, quando 'Sua Emittenza' - così come fu soprannominato a quei tempi - diventò l'azionista di maggioranza del club meneghino, prima di assumere il ruolo di presidente poco più di un mese più tardi, il 24 marzo.

In un San Siro gremito e sold out per l'occasione, il Monza di Berlusconi si presenta per la prima volta al cospetto del 'Diavolo', molto più di una squadra ma un pezzo di cuori e di storia del patron della società brianzola.

Quando 36 anni fa iniziò la storia d'amore tra Berlusconi e il Milan difficilmente si poteva immaginare 30 anni vissuti insieme - di cui venti da presidente - all'insegna di campioni e trofei vinti, in Italia, in Europa e nel mondo.

Dal primo scudetto vinto nel 1988 alla Supercoppa Italiana vinto ai rigori contro la Juventus nel 2016. 29 trofei per l'esattezza. 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee e un Mondiale per Club. Un palmarès incredibile con quasi una coppa vinta a stagione nei 31 anni vissuti in simbiosi, dal 1986 al 2017.

Getty

Le grandi imprese firmate dai grandi capitani Baresi e Maldini e dagli altri campioni, italiani come Ancelotti, Donadoni, e stranieri come Gullit, Van Basten, Papin, Savicevic, Weah, Boban e Shevchenko.

Il calendario poteva segnare il ritorno al Giuseppe Meazza per la prima volta da avversario contro l'Inter. Ma il destino ci ha messo lo zampino e cambiato le carte in tavola. Il ritorno di Silvio Berlusconi in quello che è stato per 31 anni il suo stadio sarà contro il suo Milan, davanti a quelli che sono stati i suoi tifosi, in uno stadio che lo attende e che è pronto a riservagli un'accoglienza davvero speciale.

Impossibile dimenticare gli oltre tre decenni passi insieme tra Scudetti, Champions League e i campioni di livello assoluto che hanno vestito la maglia del 'Diavolo'. Da Van Basten ("Se proprio devo fare un nome solo fra i tanti giocatori che ho avuto, dico Marco"), a Kakà ("Vorrei un genero come lui") fino al tanto amato Andriy Shevchenko.

Getty

Una lunga storia di trionfi anche e soprattutto grazie agli allenatori scelti dal Presidente e che si sono succeduti sulla panchina rossonera. Esonerato Nils Liedholm, il primo tecnico dell'era Berlusconi ma che non fu scelto da Silvio, nel corso degli anni si sono seduti sulla panchina rossonera i vari Fabio Capello - che vince scudetti e soprattutto una Coppa dei Campioni contro il Barcellona di Cruyff - e Carlo Ancelotti - uno Scudetto, due Champions League, un Mondiale per Club, due Supercoppe Europee, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana - ma soprattutto Arrigo Sacchi, che avviò un ciclo vincente che ha scritto la storia del calcio italiano e internazionale.

Nei 31 anni alla guida del Milan, quello degli allenatori è stato sempre un tema caldo che ha riguardato direttamente Silvio Berlusconi. Il presidente non ha sempre espresso il suo pensiero, consigliando caldamente i suoi tecnici sulle scelte di formazione e i giocatori da schierare.

L'obiettivo è sempre stato quello di vincere e restare al vertice, un diktat dal quale Berlusconi non si è mai scostato. Ecco perché dopo Liedholm il Presidente ha deciso di far fuori tanti allenatori, tra cui i vari Tabarez, Zaccheroni e Allegri, fino al tanto amato Pippo Inzaghi, esonerato dopo una stagione (2014/2015) alla guida della prima squadra dopo la trafila dall'Under 17 alla Primavera a causa del decimo posto in Serie A e l'uscita ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Getty Images

Il 2022 si è rivelato un anno magico per Silvio Berlusconi con la prima promozione storica in Serie A del Monza e lo Scudetto del Milan, vinto in volata e contro i favori del pronostico sui rivali storici del Milan.

Insieme al suo braccio destro, Adriano Galliani, il patron del club brianzolo lavora per portare sempre più in alto la squadra biancorossa con un occhio e un pezzo di cuore sempre rivolti al Milan. Il suo Milan. Quel club che sarà un po' suo per sempre, anche se per 90 minuti sarà avversario sul rettangolo verde di gioco.