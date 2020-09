Berlusconi positivo al coronavirus: è ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus: è ricoverato al San Raffaele per una polmonite bilaterale allo stato precoce.

Silvio Berlusconi, ex presidente del ed oggi numero 1 del Monza, è risultato positivo al coronavirus. Per il 'Cavaliere', 84 anni a fine mese, si è reso necessario il ricovero al San Raffaele di Milano.

Secondo 'Il Corriere della Sera', l'imprenditore milanese soffrirebbe di una polmonite bilaterale allo stato precoce che, unita ad una carica virale tutt'altro che sottovalutabile, avrebbe consigliato il ricovero nella struttura ospedaliera.

Fortunatamente il quadro clinico non è grave e la precocità della patologia non obbliga ad un ricovero in stato di terapia intensiva.

A comunicare la positività di Berlusconi, che qualche settimana fa aveva ricevuto la visita dell'amico Flavio Briatore durante una vacanza in Sardegna, è stato il suo medico personale dottor Zangrillo.

Sfuma così anche il possibile ritorno di Berlusconi a 'San Siro' dove sabato sera il Monza, neo-promosso in Serie B, affronterà proprio il suo Milan in amichevole.