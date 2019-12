Berlusconi incensa il Monza: "Il Milan di oggi lo battiamo"

Al termine della gara vinta per 3-0 dal Monza contro l'Olbia Berlusconi elogia la squadra e scherza sui rossoneri: "Il Milan di oggi lo battiamo".

Il Monza di Silvio Berlusconi vola in Serie C: battuto anche l'Olbia per 3-0 e titolo di 'campioni d'inverno' messo in cassaforte. Dopo diciassette giornate i brianzoli con 42 punti dominano la classifica e danno 13 lunghezze di distanza alla prima inseguitrice.

I biancorossi con l'ex rossonero Cristian Brocchi in panchina stanno galoppando verso la promozione in Serie B. Il patron Berlusconi, che con l'allenatore condivide il passato in rossonero, si gode il momento del suo Monza e al termine della gara vinta contro i sardi scherza sul momento del , come riportato da 'ilmonzasiamonoi'.

"Il Milan di oggi lo battiamo".

Il Milan rimane sempre e comunque nei pensieri di Berlusconi che, nonostante i successi del Monza, rimarrà sempre ricordato come il presidente più vincente della storia rossonera. Le voci di un suo possibile ritorno al timone del Milan, però, le ha allontanate lo stesso Cavaliere nelle scorse settimane dicendo che le minestre riscaldate nel calcio non portano mai buoni risultati.