Berlusconi e il diktat al Monza: "Vincere senza irridere gli avversari"

Silvio Berlusconi ha caricato il Monza prima della vittoriosa trasferta sul campo del Chievo: bel gioco e fair play tra le sue 'richieste'.

Il Monza è uno dei candidati più seri per la promozione diretta in Serie A: sono tre i punti di distacco dall'Empoli capolista e l'ultimo successo al 'Bentegodi' contro il Chievo non ha fatto altro che rafforzare lo status privilegiato dei brianzoli.

Prima della trasferta veronese, i calciatori allenati da Cristian Brocchi hanno avuto modo di incontrare il patron Silvio Berlusconi che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ha chiamato a raccolta la squadra a Monzello dopo l'allenamento di rifinitura insieme al direttore sportivo Filippo Antonelli e al direttore operativo Daniela Gozzi.

Innanzitutto Berlusconi si è complimentato con la squadra per l'ottimo rendimento offerto, sottolineando come la classifica avrebbe potuto essere anche migliore senza le problematiche di inizio stagione legate al Covid-19, per poi erudire in merito all'importanza di un calcio propositivo e votato all'attacco, uno dei cardini storici dell'imprenditore milanese.

Infine il discorso si è spostato sul fair play nei confronti degli avversari, caratteristica propria del prototipo di 'calciatore ideale': lealtà, rispetto ed equilibrio tra le 'richieste' di Berlusconi ai suoi giocatori.

"Bisogna sempre essere leali dentro e fuori dal campo, aiutando l'avversario a rialzarsi o scusandosi dopo un fallo duro. Non bisogna mai eccedere con le feste e le esultanze a fine partita, giusto gioire per un successo ma senza irridere gli avversari. Vittorie senza esagerare. Non bisogna infierire sui rivali con goleade: se si è in vantaggio di due o tre reti nel finale di partita meglio affidarsi al possesso palla senza cercare altri goal".

Parole che hanno sortito un effetto positivo tra i brianzoli e, soprattutto, su Mario Balotelli che ha realizzato la rete decisiva per avere la meglio sul Chievo.