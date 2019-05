Berlusconi apre la porta: "Allegri al Monza? Non si può escludere nulla"

Silvio Berlusconi torna poi a parlare di Milan: "Deve giocare con due punte e Suso trequartista. Mercato? La squadra non vale i 400 milioni spesi".

L'addio di Massimiliano Allegri è sicuramente la notizia della settimana in casa : l'allenatore toscano valuterà nuove proposte in vista della prossima stagione e a breve potrebbe arrivare anche la chiamata di Silvio Berlusconi, che tiene aperta una suggestiva soluzione per il suo Monza.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervenuto ai microfoni di 'Telelombardia', l'ex patron del fa sognare i tifosi del Monza:

"Allegri al Monza? Non bisogna escludere niente, non dipende da me ovviamente. Faccio i complimenti ad Allegri per il successo straordinario alla Juventus".

Inevitabile un commento sul suo Milan, Berlusconi bacchetta le scelte di Gattuso:

"Gattuso? Mmm... domanda di riserva? Io farei quello che ho sempre fatto, starei vicino ai giocatori, darei loro la carica prima della partita e giocherei con il modulo con cui il Milan è riuscito a rendermi presidente di Club calcistico che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale, ovvero con due punte, con una trequartista dietro le due punte".

Il numero uno del Monza entra nel dettaglio e suggerisce un preciso giocatore da schierare dietro le punte:

"Tra le due punte ci metterei Suso che è il giocatore con maggiore classe nel Milan e che oggi gioca troppo arretrato nella nostra metà campo, ne scarta 1, 2, 3 e poi può al massimo crossare. Quando lo fanno giocare vicino all’area di rigore lui segna e potrebbe fare passaggi per i compagni. Sono convinto che questo sia fondamentale".

Bocciato anche il mercato operato dalla società negli ultimi anni: