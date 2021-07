Potrebbe presto finire il sodalizio tra Bergomi e Caressa, che ha regalato grandi emozioni ai tifosi durante l'Europeo vinto dall'Italia.

Dopo il Mondiale del 2006, l'Italia ha regalato un'altra soddisfazione al paese conquistando gli Europei del 2021. Una competizione raccontata, per quanto riguarda Sky, da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, esattamente come il Mondiale vinto 15 anni fa in Germania.

I due telecronisti, ormai saldamente in coppia da più di 20 anni, potrebbero però presto prendere strade diverse. A rivelare la clamorosa notizia è stato lo stesso Bergomi, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sportiva:

"Separarmi da Caressa? Ce lo siamo chiesti anche noi, avete visto che ci sono in ballo tanti cambiamenti. Ci siamo lasciati senza dirci nulla. Vedremo se Sky

prenderà i diritti dei Mondiali 2022 e poi decideremo".

Il riferimento di Bergomi va chiaramente alla novità epocale dell'estate, con Sky che ha perso i diritti sulla maggioranza delle partite di Serie A (andati a Dazn). Questo cambiamento ha portato molti volti storici di Sky, tra giornalisti e commentatori tecnici, a passare a Dazn o comunque a lasciare l'emittente satellitare.

I prossimi mesi, o magari anche prima, diranno se la coppia Caressa-Bergomi continuerà a vivere e magari a commentare il prossimo Mondiale in programma in Qatar. Dopo "Andiamo a Berlino Beppe" e "Grazie Signore che ci hai regalato il calcio", i tifosi italiani potrebbero presto ascoltare altre frasi storiche.