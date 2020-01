Bergomi dubbioso: "Non so se Eriksen sarà un grande giocatore in Serie A"

La leggenda interista aspetta il centrocampista in maglia nerazzurra per capire quanto potrà essere importante per la causa di Conte.

A Milano è la giornata di Christian Eriksen, in arrivo dal dopo una lunga trattativa. I tifosi dell' non vedono l'ora di poter ammirare il centrocampista danese, che per anni è stato giudicato come tra i migliori nel suo ruolo. Ora il 27enne è atteso alla prova .

Nonostante la maggior parte dei fans aspetti Eriksen con trepidazione, convinti possa dare una mano netta nella crescita dell'Inter, c'è chi come Beppe Bergomi ha ancora dei dubbi sull'ex . Bisognerà vederlo all'opera in Serie A per giudicarlo al meglio.

A Sky, Bergomi è stato chiaro:

"Io Eriksen non lo so se sarà un grande giocatore, lo voglio vedere qui da noi per capire. Rispetto agli altri che sono arrivati può dare qualcosa in più".

Eriksen sarà il terzo acquisto ufficiale dell'Inter in questa campagna invernale dopo Moses e Young. A Conte manca comunque ancora un attaccante, il quale potrebbe essere il suo vecchio pallino Giroud in virtù del no napoletano per Llorente nell'affare Politano.