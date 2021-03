Bergomi rivela: "Abbiamo dovuto mandare Allegri a casa alle 2 di notte"

Beppe Bergomi svela a 'TMW Radio' un retroscena con Allegri: "Abbiamo continuato a parlare anche dopo la trasmissione, fino alle 2".

Qualche giorno fa Massimiliano Allegri è stato ospite della trasmissione 'Sky Calcio Club'. Beppe Bergomi, nel corso di un'intervista a 'TMW Radio', ha rivelato proprio un particolare riguardo a quell'ospitata.

L'ex bandiera dell'Inter ha spiegato il comportamento di Allegri, che ha continuato a parlare di calcio con i talent di Sky fino alle 2 di notte.

"A me la sua filosofia e come interpreta il calcio piace. Poi voi non sapete, ma siamo andati avanti fino alle 2 di notte, abbiamo dovuto mandarlo a casa! Ha voglia di rientrare, si è aggiornato e sta guardando partite. La sua forza è nella gestione delle situazioni: se si accorge che deve allenare lo fa, è uno che sa fare tutto. Gli auguro di rientrare al più presto, Italia o Europa".

Pronto per tornare, quindi, Massimiliano Allegri, che aspetta la fine di questa stagione per tornare in pista.