Bergessio non molla: ufficiale il ritorno al Platense dopo 17 anni

37 anni e non sentirli. Gonzalo Bergessio non molla e rimane in pista. Ed è un bel modo, il suo, di finire l'anno vecchio e cominciare quello nuovo: l'ex attaccante tra le altre del Catania è stato annunciato dal Platense, formazione della massima serie argentina, come suo nuovo rinforzo.

L'annuncio del club è arrivato agli sgoccioli del 2021, nel bel mezzo dei preparativi per il Capodanno. Ed è un annuncio speciale, perché si tratta di un vero e proprio ritorno a casa: Bergessio ha iniziato la propria carriera proprio nel Platense, uscendo dalle giovanili ed esordendo in prima squadra, all'inizio di una carriera che lo avrebbe portato anche in Ligue 1 e in Serie A.

Bergessio se n'era andato nel 2005 per giocare con l'Instituto di Cordoba. Quindi il Racing, il Benfica, il San Lorenzo e tutto il resto. Nel nostro campionato ha indossato due maglie: quella del Catania, argentino tra gli argentini, e quella della Sampdoria.

17 anni dopo, "Lavandina" torna dunque a casa. Poco più di una decina di giorni fa aveva lasciato per fine contratto gli uruguaiani del Nacional, dove militava nel 2018. Ha dunque firmato a parametro zero con il Platense, con l'obiettivo di aiutare los Calamares a ottenere la salvezza.