Bergessio ancora protagonista a 36 anni: tripletta in Copa Libertadores

L'ex Catania e Sampdoria Gonzalo Bergessio ha dato spettacolo nella notte in Copa Libertadores con una fantastica tripletta.

L'età avanza, ma Gonzalo Bergessio non ha dimenticato come si fa a essere decisivo su un campo da calcio. A 36 anni è ancora lui il trascinatore del Nacional, con cui ha realizzato una fantastica tripletta in Copa Libertadores

Bergessio ha realizzato il goal del pareggio dopo 12 minuti contro l'Atletico Nacional e poi si è scatenato nel secondo tempo con una doppietta, che ha portato gli uruguayani sul clamoroso 4-2 nonostante l'inferiorità numerica.

Bergessio x 3

Alla fine la partita è terminata 4-4, con la controrimonta finale dell'Atletico Nacional, ma i titoli sono stati comunque tutti per Bergessio, che si è messo sulle spalle la squadra da vero leader e capitano.

Per anni 'El Lavandina' è stato protagonista anche in Serie A con la maglia del Catania tra il 2011 e il 2014. Bergessio ha conquistato importanti salvezze e si è iscritto al libro dei record del Catania, diventando il miglior marcatore nella storia del club rossazzurro in Serie A con 35 goal.

Meno fortunata l'esperienza alla Sampdoria, conclusa dopo una sola stagione e due sole reti all'attivo in 24 presenze tra campionato e Coppa Italia. Dopo aver lasciato l'Italia, Bergessio ha tentato la fortuna in Messico all'Atlas prima di tornare in patria con le maglie di San Lorenzo e Velez.

Ma quando la sua carriera sembrava ormai destinata ai titoli di coda, ecco che è arrivata la chiamata del Nacional, dove Bergessio sta vivendo una seconda giovinezza con 73 goal segnati in 139 presenze e due titoli consecutivi conquistati nelle ultime due stagioni in Uruguay. Il tutto con la fascia di capitano al braccio.