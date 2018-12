Berardi ed i 50 goal in A: "Il sogno? Giocare le coppe con una grande squadra"

L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, contro il Frosinone ha raggiunto cifra tonda. Sul futuro: “Spero possa essere l’anno della consacrazione"

Un Domenico Berardi a tutto campo quello che si è raccontato ai microfoni di ‘Sky Sport’. In goal domenica scorsa nel 2-0 con il quale il suo Sassuolo ha battuto il Frosinone, l’attaccante italiano ha realizzato la sua rete numero 50 in Serie A. Un traguardo personale molto importante anche per tutta la squadra neroverde, ora a pari punti (24) con Atalanta e Lazio al sesto posto in classifica.

“Se quando ho segnato il primo goal in Serie B, contro il Crotone, mi avessero detto che a 24 anni avrei segnato quasi 70 goal, di cui 50 in Serie A con la maglia neroverde, avrei preso tutti per matti, Questo dato stupisce anche me”.

Un mancino a giro, partendo da sinistra. Così Berardi ha battuto Sportiello domenica, con il suo marchio di fabbrica. Un goal che riporta alla mente tante altre reti realizzate in carriera.

“Il primo goal lo ricordo con piacere. Fu un rigore contro il Parma. Il più bello invece è senza dubbio l’ultimo contro il Frosinone perché arriva da un momento di astinenza e per gli attaccanti conta molto. Quello più pesante è poi quello contro il Chievo nell’anno della prima salvezza, stagione 2013/14”.

Nel cuore di Berardi un posto speciale spetta però al poker realizzato contro il Milan sempre in quell’annata.

“Per me è stata una serata bellissima, nella quale ho capito che potevo diventare un calciatore importante”.

Una carriera legata al Sassuolo, con cui Berardi ha già superato le 200 presenze e con il quale spera di togliersi grandi soddisfazioni in questa annata sotto la guida di Roberto De Zerbi.

“Noi puntiamo prima di tutto alla salvezza: una volta raggiunto quell’obiettivo, proveremo a mettere nel mirino l’Europa League”.

Ecco l’Europa, un mondo che a 24 anni Berardi vorrebbe conoscere meglio, pronto in futuro a vestire la maglia di un club più blasonato.

“L’ambizione di giocare le coppe internazionali con una grande squadra c’è. Ora tocca a me. Spero che possa essere l’anno della consacrazione”. L'articolo prosegue qui sotto

Un pensiero anche alla Nazionale italiana, dove l’attaccante neroverde si trova bene sotto la guida del CT azzurro Roberto Mancini.