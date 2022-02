Berardi è l'anima del Sassuolo: 10 goal e 10 assist, nessuno come lui nei top 5 campionati

L'impresa del Sassuolo sul campo dell'Inter, certifica ancora una volta la bontà e la lungimiranza del progetto in salsa neroverde, con gli emiliani capaci di vincere quest'anno in casa dei nerazzurri, sempre a San Siro contro il Milan e sul campo della Juventus.

Quella del Sassuolo è ormai una realtà pienamente consolidata sul palcoscenico della Serie A e i profili proposti dal collettivo saggiamente allenato da Alessio Dionisi, rappresentano nomi caldissimi da monitorare in vista della prossima sessione di mercato: da Frattesi a Raspadori, da Traoré a Scamacca. Elementi in rampa di lancio, letteralmente esaltati dal contesto neroverde.

C'è però chi questi colori li veste ormai da un decennio e dei quali ne è diventato un autentico simbolo. Ogni riferimento a Domenico Berardi è puramente voluto. L'attaccante calabrese, infatti, veste la casacca del Sassuolo dalla stagione 2012-2013, ossia quella culminata con la prima e storica promozione in Serie A. Da quel momento, nonostante ripetute voci d'addio che spesso si sono rincorse nel corso degli ultimi anni, le strade non si sono mai divise. Al contrario, il binomio è diventato pressoché indissolubile, con tanto di fascia da capitano al braccio a sancire quello che è ormai divenuto a tutti gli effetti un vero e proprio legame di ferro. Berardi è l'anima del Sassuolo e, probabilmente, basterebbero i 115 goal in 314 partite a spiegarne il perché.

L'estate culminata con il trionfo a Euro 2020 - primo trofeo della sua carriera - ha fatto da preambolo ad una stagione 2021-2022 nella quale il numero 25 sta inscenando numeri da capogiro: dopo 26 giornate, infatti, con 10 goal e 10 assist è l'unico calciatore dei top campionati europei ad aver raggiunto la "doppia" doppia cifra, grazie al passaggio decisivo servito a Traoré in occasione del vantaggio contro i nerazzurri. Benzema, Salah e Mbappé hanno segnato di più, ma tutti e tre sono fermati a quota 9 nella casella assistenze, dove 'Mimmo' guarda tutti dall'alto.

"Domenico ha raggiunto la piena maturazione. Da ragazzo è diventato uomo, anche grazie al figlio e da giocatore campione. Lo abbiamo visto crescere. Gli vogliamo bene". Ha dichiarato l'AD Carnevali a 'La Gazzetta dello Sport'.

Un campionato da autentico protagonista che potrebbe rilanciare anche le sue quotazioni in chiave Nazionale: con Immobile e Insigne attualmente non al top della forma e senza poter contare sull'apporto di Chiesa, ecco che Berardi potrebbe rappresentare la variabile in vista degli spareggi attraverso i quali l'Italia cercherà di raggiungere il Mondiale del Qatar del prossimo anno.