Berardi da favola: 100 reti in Serie A, nella top 5 europea per goal e assist

Domenico Berardi continua ad impreziosire la sua straordinaria stagione in Serie A aggiornando ulteriormente uno score di altissimo profilo che lo proietta tra i migliori interpreti del calcio nostrano e non solo.

Il capitano del Sassuolo, infatti, ha sbloccato il match casalingo contro lo Spezia trasformando il calcio di rigore dell'1-0, prima di ripetersi ad inizio ripresa con il piazzato che gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 100 goal in massima serie. Tutti ovviamente realizzati con la casacca emiliana.

Altri due sigilli, dunque, che si vanno aggiungere in un'annata a dir poco straordinaria per il classe 1994, sempre più prolifico sotto porta ma senza mai trascurare le sue doti naturali da rifinitore: le due reti griffate al Mapei Stadium contro lo Spezia aggiornano il bottino personale che ora conta 14 goal e 11 assist in campionato.

Numeri impressionanti che lo collocano ai piani nobili dei principali campionati europei: nella speciale graduatoria che tiene conto del computo goal più assist, infatti, Berardi è quarto a braccetto con un certo Kylian Mbappé (15 goal e 10 assist in Ligue 1) e alle spalle di Salah, Lewandowski e Benzema. In poche parole, il gotha del calcio continentale.

Primo in Serie A e dietro soltanto ai mostri sacri su scala continentale. Un processo di maturità e consapevolezza che sembra essere giunto al suo pieno compimento.

"Sono contentissimo, ci tenevo a raggiungere questo record e non voglio più fermarmi. Ho preso piena consapevolezza dei miei mezzi e ora gioco con maggiore libertà mentale". Le sue parole a 'DAZN' nel post partita.

Berardi è il terzo giocatore più giovane a raggiungere i 100 goal in massima serie alle spalle di Gilardino e Belotti.