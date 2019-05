Berardi si mette sul mercato: "Non sono più una testa calda, sogno il Liverpool"

Dopo essere stato accostato a , e adesso Domenico Berardi si sente pronto a lasciare il e spalanca le porte ad eventuali pretendenti.

L'attaccante, intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport', spiega cosa è cambiato rispetto al passato.

"Sono più completo e non sono più una testa calda . Era colpa mia. Fallo subìto era uguale a reazione, in campo sentivo “Menate Berardi, che si fa cacciare”. Prendere botte è la regola, per un attaccante: prima alla terza ero fuori, oggi mi danno ancora più carica".

Berardi insomma è pronto a lasciare il Sassuolo dove milita dalle giovanili.

"Cambiare mi resta difficile, ma non mi spaventa più: lo farei. Il prossimo obiettivo è giocare in Europa, ma in un club dove io possa sperare di essere utilizzato tanto, se non sempre. Quella è la mia priorità".