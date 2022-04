Benzema senza limiti: mai così decisivo, obiettivo Pallone d'Oro

Fa quasi ridere definirla miglior stagione di sempre. Quando un attaccante ha conquistato quattro Champions League, sette campionati, un Europeo giovanile e più di 400 goal ufficiali, evidenziare come l'attuale sia il top raggiunto appare un po' difficile da credere. Non se si parla di Karim Benzema.

The Dream sta superando tutti i limiti. Ha 34 anni, ma non è mai stato così decisivo, essenziale, uomo-copertina. Un motivo c'è ed è chiaro: durante l'era di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, il giocatore con più reti, applausi e riconoscimenti era sempre il lusitano. Ora non più.

Basti pensare che con la doppietta di testa segnata al Chelsea nell'andata dei quarti di Champions, a cui è seguito il terzo goal personale, Benzema ha per la prima volta in carriera raggiunto la doppia cifra in campo europeo. Al massimo si era spinto a sette nella sua terza annata con il Real. Ora è già a undici.

Benzema 2021/2022 è un fuoriclasse di potenza, classe, leadership. Se Lewandowski continua a guidare la classifica marcatori Champions (un goal in più), ma in qualche occasione, vedi l'andata persa contro il Villarreal mentre il collega francese faceva la voce grossa, ha sbandato, l'ex Lione non ha ancora deluso.

Capocannoniere anche in Liga, e primo in classifica anche relativamente agli assist, Benzema è ora ad un passo dai 40 goal stagionali per la prima volta in carriera: contro il Chelsea sono arrivate le reti 35, 36 e 37, che distanziano il vecchio record di 32 del 2021/2012. Dieci anni fa.

La tripletta contro il Chelsea, la seconda consecutiva dopo quella che ha eliminato il PSG, mostra Benzema in tutto il suo splendore: sa esserci al momento giusto sia in termini di centravanti letale, ma sa anche capire quando gli avversari sono in difficoltà tale da creare una situazione favorevole per lui. E così ha colpito sul cross di Vinicius con una testata pesante, si è avvitato dolcemente su quello di Modric e si è insinuato nelle difficoltà di Mendy e Rudiger per chiudere sul 3-1 l'andata in vista del ritorno al Bernabeu.

Benzema vincerà il Pallone d'Oro? A questo punto della stagione e con le nuove regole del premio - che prevedono l'analisi della sola annata 2021/2022 - non sembrano esserci dubbi: lui e Lewandowski si contenderanno il trofeo a suon di voti. Un mese per definire il riconoscimento, che con due triplette di fila va sempre di più verso la sua direzione.

Del resto la decisione della FIFA di limitare il voto ai primi 100 paesi del ranking e considerando che i Mondiali non verranno presi in considerazione per l'edizione 2022, il Pallone d'Oro non potrà andare ai vari Messi o Cristiano Ronaldo. Anche Mbappè sembra aver perso posizioni in tal senso. Non Benzema e Lewandowski, che si superano e si risuperano. Fino al 28 maggio.