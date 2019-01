Benzema escluso dai migliori 15 attaccanti dell'anno, lui replica sui social

'L'Equipe' esclude Karim Benzema dai migliori 15 attaccanti del 2018, lui replica sui social: "Calcio pazzo, posso essere il sedicesimo?".

Il rapporto tra Karim Benzema e la nazionale francese, dopo il caso Valbuena, si è rotto e non si è più ricucito. Quest'estate l'attaccante del Real Madrid ha guardato da casa i suoi connazionali trionfare in Russia e alzare la Coppa del Mondo.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Nemmeno con i tifosi e con la stampa francese l'ex Lione è mai riuscito a riconciliarsi al meglio e le polemiche sono state ripetute. L'ultima è contro 'L'Equipe', probabilmente il principale quotidiano sportivo transalpino, e la squadra dell'anno votata dai lettori.

Tra i 15 attaccanti candidati a far parte della squadra non si trova il nome di Benzema, che in questa stagione ha vinto la sua quarta Champions League negli ultimi cinque anni.

L'attaccante del Real Madrid sul proprio profilo Instagram ha ripostato la foto dei candidati prendendola con ironia: "L'Equipe, amici miei, posso essere il 16esimo?" con l'hashtag "#footenfolie", che potrebbe significare "calcio pazzo".

Nella lista sono inclusi anche giocatori esplosi negli ultimi mesi come Jovic e Piatek, mentre Benzema, che quest'anno ha vinto Champions League, segnando un goal in finale contro il Liverpool, e Mondiale per Club, è stato escluso.