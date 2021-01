Benzema, un candidato alla presidenza della FFF apre al ritorno in Nazionale

Potrebbero riaprirsi le porte della Nazionale per Karim Benzema. Michel Moulin spiega: “Lui è un grande attaccante e Deschamps è un dipendente”.

E’ considerato uno dei migliori attaccanti del pianeta, tuttavia è dal 2015 che non c’è più spazio per lui in Nazionale.

Ad interrompere, almeno per il momento, il rapporto tra Karim Benzema e la rappresentativa francese, è stato l’ormai famoso caso Valbuena. Proprio nel 2015, il centrocampista che oggi milita nell’ , accusò l’ex compagno di Nazionale di avergli chiesto un’ingente somma di denaro affinché non venisse diffuso un filmato nel quale intratteneva rapporti sessuali.

Benzema, dal canto suo, ha sempre smentito ogni coinvolgimento nella vicenda, ma intanto è stato escluso a tempo indeterminato dal gruppo dei Blues, cosa questa che gli ha tra l’altro impedito di prendere parte a Euro 2016 e i Mondiali del 2018 (vinti proprio dalla ).

Ad aprire ora al ritorno di Benzema in Nazionale è Michel Moulin, ovvero uno dei candidati alla presidenza della Federazione calcistica francese. Parlando a 'Le Figaro', ha infatti spiegato che, nel caso in cui venisse eletto, si prodigherà affinché l’attaccante del torni a disposizione di Deschamps.

“Karim Benzema è un grande attaccante e Didier Deschamps è un impiegato della FFF. Se dall’altro gli viene detto di far giocare Benzema, lui deve far giocare Benzema”.

Parlando a 'AFP', Moulin ha aggiunto che è pronto a fare da intermediario nella vicenda.